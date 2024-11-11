Украина стремится любыми путями втянуть молдавские власти в вооруженный конфликт против России. Так считает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Дипломат опровергла сообщения о том, что упавшие на территории Республики Молдова беспилотники принадлежат российским военным. Она отметила, что все обвинения в адрес РФ голословны и не имеют никаких доказательств. Захарова выразила полную уверенность в том, что такие доказательства так никогда и не будут приведены.

Официальный представитель МИД России добавила, что появление БПЛА на чужой территории странным образом совпало с мощным налетом ВСУ на территорию России.

«Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада», — указала она.

Ранее Захарова предупредила, что администрацию президента США пока рано списывать со счетов. Ей предстоит еще два месяца находиться у руля Соединенных Штатов, в связи с этим Белый дом может еще попытаться испортить жизнь России на мировой арене.