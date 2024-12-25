Правительство Санду в Молдавии рассматривает вариант силового захвата ГРЭС в Приднестровье для решения проблем с электроэнергией. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова привел ТАСС.

Дипломат напомнила, что молдавские власти отказались приобретать газ у РФ. Они утверждают, что у них нет никакой задолженности за приобретение российского газа. Вся ответственность за прекращение поставок топлива перекладывается на Россию.

«Режим Санду намерен использовать и энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса», — указала она.

Захарова напомнила, что Служба внешней разведки уже предупреждала о подобных планах Кишинева. В случае реализации таких намерений Молдавией российское миротворческое присутствие в Приднестровье окажется под угрозой. Сами жители региона станут заложниками. Все это приведет к ухудшению обстановки, а в Европе появится еще один очаг нестабильности.

Ранее Захарова сообщила, что постоянное представительство РФ в ООН планирует понять вопрос по поводу теракта, во время которого погиб генерал Кириллов. На данный момент, по мнению Захаровой, реакция ООН говорит о продажности этой организации.