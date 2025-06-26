Захарова жестко раскритиковала Киев за атаку на китайского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко осудила атаку ВСУ на съемочную группу китайского телеканала Phoenix в Курской области. Она сравнила произошедшее с террористическим актом.

В своем телеграм-канале дипломат квалифицировала инцидент как террористический акт, подчеркнув, что удар беспилотника был нанесен целенаправленно по журналистам, несмотря на четкие опознавательные знаки PRESS на бронежилете корреспондента.

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — заявила Захарова.

Захарова также пожелала иностранному журналисту скорейшего выздоровления. Напомним, что он получил открытую черепно-мозговую травму и ранение в области темени. На момент атаки он работал над материалом о жизни местных жителей в поселке Коренево. Власти региона подчеркивали, что журналисту оказывают все необходимую помощь в Курске.

Ранее сообщалось, что шторм прервал пресс-конференцию F-1 в Австрии.