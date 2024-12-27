Осужденный за пытки в саратовской тюремной больнице Шеянов умер в СИЗО

В следственном изоляторе в Москве был найден мертвым Виктор Шеянов, один из фигурантов дела о пытках в саратовской тюремной больнице, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, его тело обнаружили 25 декабря в камере СИЗО-1 «Матросская тишина». Правоохранители отметили, что на теле покойного не было обнаружено никаких следов насилия.

Шеянов является одним из восьми обвиняемых в уголовном деле, касающемся пыток, имевших место в саратовской тюремной больнице.

Осенью 2021 года общественность привлекло внимание к проблеме условий содержания в колониях после появления видео на YouTube, в котором были продемонстрированы случаи сексуального насилия и пыток над заключенными в Саратовской области.

На записях были зафиксированы как минимум четыре эпизода жестокого обращения и унижений, проходивших в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из исправительного центра скрылись трое заключенных.