Осужденный за пытки в саратовской тюремной больнице Шеянов умер в СИЗО
Фигуранта дела о пытках в тюремной больнице Шеянова нашли мертвым в СИЗО
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В следственном изоляторе в Москве был найден мертвым Виктор Шеянов, один из фигурантов дела о пытках в саратовской тюремной больнице, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По предварительным данным, его тело обнаружили 25 декабря в камере СИЗО-1 «Матросская тишина». Правоохранители отметили, что на теле покойного не было обнаружено никаких следов насилия.
Шеянов является одним из восьми обвиняемых в уголовном деле, касающемся пыток, имевших место в саратовской тюремной больнице.
Осенью 2021 года общественность привлекло внимание к проблеме условий содержания в колониях после появления видео на YouTube, в котором были продемонстрированы случаи сексуального насилия и пыток над заключенными в Саратовской области.
На записях были зафиксированы как минимум четыре эпизода жестокого обращения и унижений, проходивших в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области из исправительного центра скрылись трое заключенных.