Washington Post: новый закон о мобилизации может разжечь панику на Украине

В публикации отмечается, что мобилизация крайне непопулярна, и все те, кто был готов служить добровольцем, уже давно отправились в ряды действующей армии.

Призыв новых сотен тысяч человек может взорвать украинское общество.

В новом законе нет положения о демобилизации, что только подтверждает нехватку людских ресурсов у ВСУ. Владимир Зеленский публично заявлял, что вопрос демобилизации является приоритетным для него, но сейчас Украине не может позволить себе отпустить уставших солдат с позиций.

На разработку нового закона о демобилизации может уйти около года, то есть вопрос откладывается на отдаленную перспективу.

Новый закон о мобилизации Верховная рада приняла в первом чтении поздним вечером 10 апреля. В этот момент в зале заседаний находилось не более 30 депутатов.