В результате военных действий в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские войска провели отступление из города Марьинки.

Об этом объявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на пресс-конференции, которая была транслирована украинскими СМИ. Залужный отметил, что город фактически потерян и его больше не существует.

Ранее российское Министерство обороны сообщило об успешном взятии Марьинки. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил об этом Путину. Российские войска продолжают успешные боевые действия на всех рубежах.