Залужный признал потерю Марьинки

Безопасность
©РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: [©РИА Новости/Евгений Биятов]

В результате военных действий в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские войска провели отступление из города Марьинки.

Об этом объявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на пресс-конференции, которая была транслирована украинскими СМИ. Залужный отметил, что город фактически потерян и его больше не существует.

Ранее российское Министерство обороны сообщило об успешном взятии Марьинки. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил об этом Путину. Российские войска продолжают успешные боевые действия на всех рубежах.

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