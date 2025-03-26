Залужный рассказал о звонках из Румынии с претензиями за прилетевшие дроны

Представители Румынии периодически связываются с Киевом и предъявляют претензии из-за падающих на ее территории беспилотников. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Его слова привело агентство «Украинские новости».

По утверждению Залужного, из-за действий средств радиоэлектронной борьбы дроны периодически прилетают в Румынию. С ним неоднократно связывалась румынская сторона и жаловалась на это. Он в ответ предлагал румынским военным сбивать БПЛА. Экс-главком также признал, что из-за РЭБ украинские ракеты падали на территорию Польши.

Залужный пожаловался, что пятая статья НАТО о коллективной обороне не действует. Это понимают в Прибалтике и Польше. Румыния, по его мнению, также стала осознавать этот факт, но предпочитает молчать об этом.

Ранее сообщалось, что румынские военные подняли в воздух два своих истребителя из-за появившегося у границы БПЛА. Минобороны позже провело расследование и нашло на своей территории след удара беспилотника.