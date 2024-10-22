Залужный заявил о завершении подготовки группы украинских летчиков в Британии

Третья группа украинских летчиков завершила свои занятия в Великобритании и скоро будет готова к участию в боевых операциях. Об этом сообщил посол Украины в Британии, бывший командующий вооруженными силами Валерий Залужный, передает ТАСС.

По словам дипломата, эта группа является третьей, кто прошел подготовку в Великобритании. Однако он не уточнил, сколько пилотов было в составе группы и на каких типах самолетов они проходили обучение.

Ранее сообщалось, что представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили, что пилот истребителя F-16 Алексей Месь погиб, управляя американским самолетом.

По данным Генштаба, связь с самолетом потеряли, когда он участвовал в операции по отражению ракетного удара со стороны России.