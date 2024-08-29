Генштаб ВСУ подтвердил гибель первого пилота F-16
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Представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили, что пилот истребителя F-16 Алексей Месь погиб, управляя американским самолетом. Об этом в четверг, 29 августа, они сообщили в своем телеграм-канале.
Таким образом, сотрудники ведомства сознались в потере первого F-16. Причины крушения к настоящему моменту неизвестны.
По данным Генштаба, связь с самолетом потеряли, когда он участвовал в операции по отражению ракетного удара со стороны России.
Журналисты издания «Общественное» предполагают, что самолет мог упасть из-за поломки или ошибки пилота, а также из-за случайного попадания под атаку систем украинской противовоздушной обороны.
Накануне газета TWSJ опубликовала новость о том, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16.
Ранее сообщалось о том, что Пентагон предпочел не комментировать утрату первого истребителя F-16.