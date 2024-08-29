Генштаб ВСУ подтвердил гибель первого пилота F-16

Представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили, что пилот истребителя F-16 Алексей Месь погиб, управляя американским самолетом. Об этом в четверг, 29 августа, они сообщили в своем телеграм-канале.

Таким образом, сотрудники ведомства сознались в потере первого F-16. Причины крушения к настоящему моменту неизвестны.

По данным Генштаба, связь с самолетом потеряли, когда он участвовал в операции по отражению ракетного удара со стороны России.

Журналисты издания «Общественное» предполагают, что самолет мог упасть из-за поломки или ошибки пилота, а также из-за случайного попадания под атаку систем украинской противовоздушной обороны.

Накануне газета TWSJ опубликовала новость о том, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон предпочел не комментировать утрату первого истребителя F-16.