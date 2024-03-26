Заместителя главы Федеральной таможенной службы Ягодкину задержали по подозрению в коррупции

Генерал-полковник Елена Ягодкина, которая работает заместителем руководителя ФТС России, была задержана правоохранителями. Ее увезли на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщила Lenta.ru .

По имеющимся данным, Ягодкину подозревают в служебном преступлении, которое связано с коррупцией. Она неверно определяла товарную номенклатуру при начислении таможенных пошлин на некоторые товары. Задержание генерала произошло сразу после того, как она приняла участие в заседании комиссии по взиманию и администрированию таможенных и иных платежей.

В кабинете Ягодкиной уже прошел обыск. Саму ее доставили в Следственный комитет для проведения допроса.

Ранее пресса сообщила об аресте вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева. Его также обвиняют в коррупции. Правоохранители считают его замешанным в дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере.