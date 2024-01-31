Замгенпрокурора РФ Демешин: противник пытается раскачать ситуацию на Дальнем Востоке

На территории Дальнего Востока периодически отмечаются попытки врага расшатать ситуацию. Эти поползновения принимают самые различные формы. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Его слова привел ТАСС .

Он выступил на итоговом заседании, которое проводила прокуратура Приморья. Демешин отметил, что в целом в регионе все благополучно с экстремистскими выходками. Тем не менее, временами происходят ЧП, которые говорят о том, что враги пытаются раскачать общество.

«Наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию», - указал он.

Правоохранитель перечислил типы поступков, с помощью которых неприятель пытается дестабилизировать обстановку. К ним он отнес госизмену, диверсии, шпионаж и дискредитацию российской армии. Демешин назвал врагами всех тех, кто совершает подобные поступки и пообещал, что все правоохранительные органы будут противостоять таким действиям.

Ранее прокуратура Нижегородской области призвала государственных чиновников как можно более оперативно решать все проблемы участников специальной операции, а также оказывать помощь в удовлетворении нужд членов их семей. В данный момент на это уходит очень много времени.