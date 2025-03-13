Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности из-за утраты доверия

Полковник Леонид Припута, заместитель начальника управления МЧС по Курской области, был снят со своего поста по результатам инспекторской проверки. Об этом сообщило РИА Новости.

В Курской области в управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена инспекционная проверка, которая выявила ряд нарушений. По итогам Припута был снят со своей должности

«Причиной снятия могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона», — указал журналистам информированный источник.

Теперь бывший замначальника внесен в реестр тех, кого уволили из-за утраты доверия по причине коррупции. Увольнение произошло еще 24 февраля.

Ранее сообщалось, что вскоре могут поменяться руководители некоторых российских регионов. В числе тех мест, где, возможно, произойдет смена руководства, упоминаются Чувашия, Ленинградская, Костромская области и Республика Карелия.