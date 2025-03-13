Замглавы МЧС Курской области Припуту сняли с должности из-за утраты доверия
РИА Новости: замглавы МЧС Курской области Припута снят с поста после проверки
Фото: [Медиасток.рф]
Полковник Леонид Припута, заместитель начальника управления МЧС по Курской области, был снят со своего поста по результатам инспекторской проверки. Об этом сообщило РИА Новости.
В Курской области в управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена инспекционная проверка, которая выявила ряд нарушений. По итогам Припута был снят со своей должности
«Причиной снятия могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона», — указал журналистам информированный источник.
Теперь бывший замначальника внесен в реестр тех, кого уволили из-за утраты доверия по причине коррупции. Увольнение произошло еще 24 февраля.
Ранее сообщалось, что вскоре могут поменяться руководители некоторых российских регионов. В числе тех мест, где, возможно, произойдет смена руководства, упоминаются Чувашия, Ленинградская, Костромская области и Республика Карелия.