Замгубернатора Владимирской области попал под подозрения в финансовых махинациях

В рабочем кабинете заместителя главы Владимирской области Александра Ремиги провели обыски. Представители силовых структур посетили высокопоставленного чиновника в связи с некими обвинениями, детали которых на данный момент не разглашаются, сообщил портал «Главный Региональный».

По имеющимся сведениям, Ремигу инкриминируют совершение экономических махинаций. В его офисе сегодня состоялся обыск. Сотрудники правоохранительных органов осуществляли поиск документации, имеющей отношение к предполагаемому противоправному деянию.

Губернатор подтвердил, что курируемый Александром Ремигой экономический сектор регионального правительства продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что обыски начались в администрации Красноярска после задержания мэра Логинова.