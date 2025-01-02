Замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Вешкина обвинили в получении взятки

Следственным комитетом России было предъявлено обвинение Павлу Вешкину, заместителю начальника Военно-медицинской академии имени Кирова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от правоохранителей.

Ранее Следком обвинял Вешкина в мошенничестве. Теперь обвинение было переквалифицировано на другую статью Уголовного кодекса.

«Вешкину Павлу Николаевичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — указали журналистам.

Следователи считают, что фигурант дела получил значительные средства от ООО «СЛ Фарма». По этому делу проходит еще несколько военнослужащих, а также гражданских лиц. При этом дело Вешкина выделили в отдельное производство. На своем посту он занимался вопросами, связанными с контрактной службой. Теперь ему грозит внушительный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось о полученных следствием экспертизах по делу об отравлении и смерти детей в Красноярском крае. У управления криминалистики появились данные о том, что скончавшиеся дети на протяжении более чем 10 часов дышали ядами. Вдобавок, инсектициды попали в их организмы через кожу. Все это произошло из-за нарушения правил применения инсектицидов в жилом помещении.