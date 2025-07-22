Зампред правительства Забайкалья Гончаров устроил смертельную аварию: погибла женщина

В Забайкальском крае заместитель председателя регионального правительства Алексей Гончаров попал в аварию, в которой погибла женщина. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По имеющимся данным, автокатастрофа произошла поздно вечером 21 июля. Она случилась на трассе Р-258 между селами Доронино и Аблатуйский бор. 44-летний Гончаров находился за рулем «Мерседеса», он выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Филдер».

«Очевидцы аварии сразу вызвали медиков на место ДТП. Сильнее всех пострадала женщина, сидевшая за рулем „Тойоты“», — указал микроблог.

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи несмотря на все усилия медиков. Всего травмы получили шесть человек, в том числе и сам Гончаров. Все они отправлены в больницу.

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