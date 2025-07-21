Сын бывшего резидента Comedy Club насмерть сбил женщину в Киеве

Сын украинского комика Андрея Молочного устроил смертельное ДТП в Киеве — 24-летний прокурор влетел на машине в пешеходную зону, сбив женщину. Генпрокурор Украины лично участвует в процессе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В Киеве произошло резонансное ДТП с участием высокопоставленного чиновника. Сотрудник местной прокуратуры Андрей Молочный, сын известного украинского юмориста, ночью наехал на пешехода на улице Большой Васильковской. Женщина скончалась на месте.

Молочного-младшего задержали, а дело взял под контроль генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Это вызвало вопросы — обычно подобными процессами занимаются рядовые следователи.

Отец подсудимого, комик Андрей Молочный, после 2014 года переехал в Россию, но его сын остался в Киеве и сделал карьеру в правоохранительных органах. Теперь его будущее зависит от исхода суда — ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Молочный — бывший резидент Comedy Club украинского происхождения, наиболее известный по участию в «Дуэте имени Чехова» (вместе с Сергеем Чигринским). Дуэт прославился в 2000-х годах благодаря остроумным миниатюрам, пародиям и участию в юмористических шоу.

Ранее сообщалось о трагедии в Якутии, где автобус с вахтовиками упал с обрыва, погибло 14 человек.