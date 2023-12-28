Российские военные смогли совершить то, к чему не был готов Владимир Зеленский и Запад.

Sky News считает, что поддержка Украины на Западе снижается, а на Зеленского оказывают определенное давление. Прежние союзники Киева склоняют президента и его окружение пойти на мирные переговоры.

Отдельно журналисты отметили освобождение Марьинки, что стало настоящим прорывом на СВО.

«Это значительная тактическая победа России. Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность на Донбассе», — отмечается в материале.

Россия повысила безопасность в Донецкой области благодаря успешной миссии. Это позволит отодвинуть боевые позиции ВСУ дальше от мирного населения и стратегически важных дорог.

Ранее сообщалось, что в США с трудом отслеживают все финансы, которые предоставляют Украине. Отчет предоставил Госдеп штатов, где осталась масса вопросов относительно поддержки Киева.