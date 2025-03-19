Запад предупредили, что ввод иностранных войск на Украину будет приравнен к участию в конфликте

В случае если какая-либо страна разместит свои войска на Украине, Россия расценит такой шаг как вступление в конфликт с ней. Такое заявление сделала Юлия Жданова, и. о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Ее слова привел ТАСС.

Дипломат сообщила, что ряд стран, которые сейчас говорят о мире, уже давно вывели такие слова, как «мир» и «миротворчество», из своего лексикона.

«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств. Это будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией», — указала она.

Жданова добавила, что на такой шаг Россия ответит всеми средствами, которые у нее есть в наличии. Она также раскритиковала так называемую концепцию силы, с помощью которой союзники Украины натравливают ее проводить теракты против гражданского населения. Режим Зеленского, по ее мнению, из последних сил старается доказать свою боеспособность, чтобы ставить условия на переговорах.

Ранее появилось сообщение, что Зеленский во время разговора с Трампом согласился прекратить нанесение ударов по российским энергетическим объектам. На Западе это расценили как очень важный шаг к наступлению мира.