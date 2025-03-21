По утверждению издания, часть военных считает, что конфликт надо прекращать. По этой причине такие бойцы приветствуют возможность установить перемирие.

«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — указал журналистам один из украинцев.

Авторы статьи подчеркнули, что если раньше за продолжение боевых действий выступало подавляющее большинство жителей Украины, то теперь мнение меняется радикальным образом. Многие считают, что война уже проиграна Киевом из-за слишком высоких потерь, которые понесла украинская армия.

Ранее сообщалось о рассказе российского военного о том, как ему спас жизнь петух в Курской области. Боец ночью в ноябре прятался от противника в разрушенной деревне, когда к нему вышла птица. Военнослужащий засунул петуха себе под бронежилет, согрелся и за счет этого не замерз насмерть.