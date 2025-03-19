Запись обращения похищенной 15-летней девочки из Ачинска попала в Сеть

Лица, предположительно, причастные к исчезновению 15-летней Даши из Ачинска, вышли на контакт с телеграм-каналом Kras Mash и предоставили видеосообщение от девочки.

Напомним, 18 марта 15-летняя девушка покинула свой дом, ее местонахождение оставалось неизвестным. Спустя два часа отец получил видеосообщение через мессенджер от неизвестного отправителя.

На записи дочь сообщала о требовании перевести 500 тыс. руб. на указанный банковский счет, чтобы ее отпустили на свободу удерживающие ее люди. В поисках похищенной участвуют более 150 полицейских, а также добровольцы.

В своем новом обращении школьница сообщила о сильной тоске по родителям и выразила сильное желание вернуться домой.

Журналисты телеграм-канала Baza получили в свое распоряжение скриншот переписки с похитителями девушки. В этом сообщении они повторно озвучили свои требования и иронично предположили, что «150 полицейских утратили профессиональные навыки».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали москвичей, похитивших велосипеды и самокат.