Запрещенную книгу о Зеленском изъяли таможенники в Шереметьево

Таможенники в Шереметьево изъяли запрещенную книгу о Владимире Зеленском, которую заказал из Польши 38-летний россиянин.

Мужчина заявил, что приобрел книгу для личного пользования, поскольку коллекционирует историческую литературу, сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

Данная книга написана журналистом из США Саймоном Шустером. Экспертиза подтвердила, что изложенная печатная информация может нанести вред экономическим и политическим интересам страны, а также государственной безопасности.

В отношении россиянина, заказавшего книгу о Зеленском, возбудили административное дело.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из России украшения на пять миллионов рублей.