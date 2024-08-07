Запрещенную книгу о Зеленском изъяли таможенники в Шереметьево
Фото: [пресс-служба Шереметьевской таможни]
Таможенники в Шереметьево изъяли запрещенную книгу о Владимире Зеленском, которую заказал из Польши 38-летний россиянин.
Мужчина заявил, что приобрел книгу для личного пользования, поскольку коллекционирует историческую литературу, сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.
Данная книга написана журналистом из США Саймоном Шустером. Экспертиза подтвердила, что изложенная печатная информация может нанести вред экономическим и политическим интересам страны, а также государственной безопасности.
В отношении россиянина, заказавшего книгу о Зеленском, возбудили административное дело.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из России украшения на пять миллионов рублей.