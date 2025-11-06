«Эпидемия среди подростков»: парламент рассмотрит законопроект о полном запрете вейпов в России
Даванков: Госдума рассмотрит полный запрет вейпов в ближайшее время
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В России может быть введен полный запрет на продажу вейпов. С соответствующей инициативой в ближайшее время выступит Госдума, получившая одобрение президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, заявил о скором рассмотрении инициативы о полном запрете вейпов в России. Парламентарий назвал эти устройства злом, с которым необходимо бороться на законодательном уровне. Решающую роль в ускорении процесса сыграла поддержка президента Владимира Путина, который положительно отнесся к идее запрета.
Врачи-специалисты фиксируют случаи тяжелых легочных заболеваний, вызванных регулярным парением. Если законопроект будет принят, Российская Федерация присоединится к ряду стран, где подобные устройства уже находятся под строжайшим запретом.
Ранее сообщалось о том, что Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов в России.