Информация о том, что на территории новых российских республик действовали украинские лаборатории , неоднократно появлялась в новостях. Известно, что под контролем Запада на Украине испытывали смертоносные вирусы. Солдаты, которые были в этих местах, подтверждают, что часть заразы могла оказаться на воле.

Жителю ДНР Дмитрию, который во время СВО взял себе позывной Зеленый, не повезло. Цветущий мужчина вдруг оказался болен. У него обнаружили рак легких.

Зеленый узнал, что он мог заболеть из-за того, что сражался как раз в тех местах, где находились опасные биолаборатории.

«Я увидел выступление главного биолога России, который называл населенные пункты, в которых обнаружили экспериментальные лаборатории. Оказывается, в тех поселках, где мы стояли, были попытки заражения людей. Бактерии находили на деньгах и даже на игрушках», — замечает Зеленый в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще не так давно там была украинская территория, продолжает боец, и Киев размещал там лаборатории.

«Мы освобождали эти поселки. Позже мы с ребятами даже перезванивались: «Новости видел?». После этого у меня обнаружили онкологию, мне удалили почти все легкое. Сначала думал, воспаление легких, а потом врач сказал, что это злокачественная опухоль — пришлось удалять», — говорит Дмитрий.

Сейчас Зеленому пришлось комиссоваться, ведь о физических нагрузках речи не идет: мужчина даже в спокойном состоянии то и дело кашляет.

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