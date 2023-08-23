«Кора ивы, стебли малины, дикий шиповник»: боец СВО поделился секретами народных средств от болезней

На фронте солдатам бывает тяжело. Особенно обидно, если из строя выбивает банальная простуда или зубная боль. Бойцы рассказали нашему изданию, как сами делали отвары и натирали корни растений.

Солдат с позывным Зеленый родился в Донбассе, и за свою долгую жизнь научился обходиться народными средствами. По его словам, несколько лет назад большого арсенала лекарств не было, а ополченцев надо было вытягивать.

«Есть такой рецепт при простуде: кора ивы, стебли малины, дикий шиповник и, если есть, ложка меда — получится заварить два литра настоя. Если желудок расстроился, то поможет рис или черный перец горошком, шесть штук», — рассказывает боец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

От зубной боли и воспаления рта помогают кусты с колючками, которые можно найти зимой и летом, продолжает солдат. Надо заварить пять штучек на кружку кипятка и полоскать рот теплым настоем. Однако это лекарство нельзя глотать, потому что оно плохо влияет на сознание и ориентацию в пространстве, подчеркивает собеседник.

«Не всегда можно почистить зубы, вот пацаны и мучаются. А это средство действует отлично: пополоскал и выплюнул», — уточняет Зеленый.

Как говорит наш собеседник, названия колючек он не знает, но их называют «золотыми».

Фото: [ photoby.ru ]

Даже бессонницу бойцы умели вызывать, чтобы не спать по ночам во время дежурства, отмечает собеседник.

«На вечер я делал им чифир (очень крепкий чай — Прим. ред.) в железной литровой банке, и каждый пил по полчашки», — делится Зеленый.

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