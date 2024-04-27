Зарезавший мужчину у подъезда в Подмосковье получил более 14 лет колонии

Московский областной суд приговорил к четырнадцати годам и десяти месяцам колонии строгого режима мужчину, который зарезал прохожего у подъезда в Одинцово, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. Осужденный, находясь во дворе одного из домов, вступил в словесный конфликт с супружеской парой и нанес 45-летнему мужчине множество колото-резаных ранений. Потерпевший скончался в больнице.

В надзорном ведомстве добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Московской области получил серьезную травму головы в ходе конфликта в столичном баре.