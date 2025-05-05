Защита подростков: электросамокатчиков предложили верифицировать через Госуслуги

В пресс-службе Минцифры сообщили изданию «Коммерсантъ» о поступлении инициативы от ряда кикшеринговых компаний (без конкретизации названий) о введении обязательной проверки личности пользователей электросамокатов через портал «Госуслуги».

Представители бизнеса убеждены, что данная мера позволит снизить число случаев аренды СИМ несовершеннолетними, что противоречит установленным правилам. По данным МВД, более 30% пострадавших в авариях с электросамокатами — подростки в возрасте 10–17 лет.

В Минцифры выразили готовность к пилотному проекту по предложению бизнеса, но отметили необходимость внесения изменений в законодательство для «повсеместной» верификации.

Ранее пользователям кикшеринга (которых, по оценкам Ассоциации операторов микромобильности, насчитывается свыше 61 млн) было достаточно установить приложение и привязать банковскую карту. При этом пользователь принимает условия договора оферты, обязуясь соблюдать правила.

Договоры с «МТС.Юрент» и «Яндекс.Go» содержат запрет на использование самокатов несовершеннолетними, а Whoosh разрешает аренду с 16 лет в некоторых городах. Штраф оператора за нарушение правил составляет 30–100 тыс. руб.

В марте 2025 года власти Москвы обязали операторов привязать приложение к аккаунту на mos.ru (полная учетная запись доступна только совершеннолетним) для усиления контроля за доступом детей и подростков к сервису.

Сейчас бизнес предлагает внедрить верификацию на общероссийском уровне. Кикшеринг функционирует более чем в 210 городах России. Ассоциация операторов микромобильности заявила о готовности к внедрению системы верификации пользователей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени водитель самоката был осужден после ДТП с погибшим.