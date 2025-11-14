«Защита сработала штатно»: Запорожская АЭС перешла на резервное электропитание

На Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух рабочих линий электропередачи. Энергоснабжение станции теперь обеспечивает резервная линия, радиационный фон остается в норме. Об этом сообщает РИА Новости.

На Запорожской атомной электростанции произошло частичное нарушение энергоснабжения. Автоматическая защита сработала на высоковольтной линии «Днепровская», что привело к ее отключению. Эта линия была одной из двух, питающих собственные нужды гигантского энергокомплекса.

В результате инцидента станция немедленно переключилась на резервный источник — линию электропередачи «Ферросплавная-1». Подчеркивается, что все системы АЭС функционируют в штатном режиме, а нарушений строгих условий безопасности не зафиксировано. Персонал станции постоянно контролирует параметры работы энергоблоков.

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что радиационный фон на промышленной площадке и прилегающих территориях не изменился. Его значения соответствуют уровню нормальной эксплуатации и не превышают естественных природных показателей.

