«Защитный оберег не защитил»: как булавка с одеяла оказалась в глотке младенца?

В Приморье семимесячный ребенок проглотил раскрытую булавку, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло после того, как мать укрыла малыша одеялом, украшенным традиционным оберегом с булавкой. Спустя какое-то время ребенок начал сильно кашлять, после чего его экстренно госпитализировали.

В больнице малышу провели рентгенографическое исследование, которое выявило наличие булавки в глотке младенца. Медикам удалось извлечь инородный предмет с помощью специальных щипцов. Жизни младенца ничего не угрожает.

Это не первый случай в России, когда обычные бытовые предметы представляют опасность для детей. В Санкт-Петербурге в больницу попали двойняшки, которые съели около двух десятков таблеток из родительской аптечки. Медикам удалось стабилизировать их состояние.

Ранее сообщалось, что в Одинцово взяли на контроль установление обстоятельств нападения собаки на младенца.