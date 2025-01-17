Заслуженного тренера РФ по легкой атлетике задержали по подозрению в домогательствах к малолетней

В Ростовской области был задержан Владимир Дротик, заслуженный тренер России по легкой атлетике. Он якобы домогался до одной из своих воспитанниц. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Дротик работает тренером более 30 лет, на протяжении своей карьеры он воспитал ряд сильных спортсменов-легкоатлетов. Олимпийская чемпионка Юлия Гущина является его воспитанницей. И вот теперь его задержали за то, что он якобы домогался до одной из своих учениц на протяжении 7-11 января на территории Волгодонска.

«Тренера проверят на развращение несовершеннолетней. Ему грозит от четырех до восьми лет», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что преподавательница музыки попалась в Москве на совращении девочки-подростка. Она отправляла ей свои интимные фото. 44-летнюю женщину задержали и начали проверять ее на предмет совершения аналогичных действий в отношении других детей.