В Москве учительница музыки отправляла девочке свои интимные фото

В столице уже бывшая учительница музыки попалась на совращении девочки-подростка. Как сообщает KP.RU , развратного педагога задержали.

Столичный СК уточняет, что учительница 1980 года рождения была задержана по подозрению в совращении подростка. Девочка занималась у женщины вокалом с 4 июня по 7 августа 2019 года в квартире. В какой-то момент преподаватель стала сближаться с ученицей, пока не совершила некие действия сексуального характера.

Позже, с 7 по 13 августа того же года, женщина стала отправлять ученице свои интимные фотографии.

В настоящее время отошедшую от дел учительницу задержали: следователи проверяют ее на совершение аналогичных преступлений в столице и других регионах. Пока расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кургане молодой человек попал под суд за сексуальную связь с несовершеннолетней девочкой.