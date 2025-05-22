Застрелившему скейтера на западе Москвы мужчине запросили 24 года колонии

Андрея Демина — жителя Москвы обвиняют в убийстве и вооруженном сопротивлении правоохранителям. За это в суде для него предложили назначить 24 года лишения свободы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная прокуратура.

36-летнего жителя Москвы Андрея Демина обвиняют в том, что он из-за старой обиды расстрелял скейтера Константина Балишанского. Он пришел к его дому и выпустил в обидчика целый магазин пистолета. Затем он скрылся с места преступления. При попытке его задержания он оказал вооруженное сопротивление.

«Прокурор Москвы предложил суду назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в Люберцах вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и убил знакомую в 1993 году. Суд приговорил его к 22 годам и пяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.