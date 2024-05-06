Застрявшую в вентиляции дома кошку спасли в Подмосковье
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кошку, которая застряла в вентиляционной шахте жилого дома, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в Кашире. Спасателям о происшествии рассказал местный житель — хозяин кошки. По словам мужчины, питомец забрался в вентиляцию на кухне, прополз до канализационной шахты в ванной и застрял.
Кошка находилась на уровне последнего — третьего — этажа дома, поэтому спасатели приняли решение доставать животное из ловушки через крышу.
Работники «Мособлпожспаса» соорудили из спасательной веревки петлю, накинули ее на кошку и аккуратно вытащили бедолагу на поверхность.
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