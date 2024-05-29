Застройщики Подмосковья могут заказать оценку воздействия на водные биоресурсы в электронном виде

Еще одна новая услуга появилась на региональном портале госуслуг. Теперь подмосковные застройщики могут заказать оценку воздействия строительных объектов на водные биоресурсы и разработку мер по их сохранению в электронном виде. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что в России предприниматель, который планирует размещать объекты, способные влиять на водные биоресурсы и среду их обитания, обязан представить расчет прогнозируемого ущерба, а в случае если его невозможно исключить, то предоставить план мероприятий по компенсации негативного воздействия.

Так, заказать разработку комплекса мер по сохранению водных биоресурсов могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Примечательно, что данная услуга является платной.

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