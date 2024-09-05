Части российских войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Заветное в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

По информации ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик Донецкой Народной Республики.

Отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Ранее сообщалось, что Минобороны Белоруссии подтвердило ночную атаку БПЛА.