Зажало в салонах: смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло под Тихвином в Ленобласти

На трассе под Тихвином произошло жесткое лобовое столкновение, в результате которого один человек погиб, а двое других оказались в ловушке внутри деформированных автомобилей. К ликвидации последствий аварии привлекались спасатели, передает « Фонтанка ».

Смертельное ДТП случилось утром 4 февраля примерно в 10:30 на 433-м километре автодороги «Вологда — Тихвин — Р-21 „Кола“» в Тихвинском районе.

По предварительной версии ГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», двигавшийся из Тихвина в сторону Новой Ладоги, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем марки «ФАВ» под управлением 45-летнего мужчины.

От удара грузовик совершил еще одно столкновение — с другим грузовым автомобилем «ДАФ», которым управлял 31-летний водитель.

В результате аварии люди оказались заблокированы в салонах сильно поврежденных машин. На место происшествия выезжали расчеты спасателей МЧС, которые извлекли пострадавших. По предварительным данным, водитель «Рено Дастер» скончался на месте до прибытия экстренных служб.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

