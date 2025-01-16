Зеленский анонсировал создание Украиной и Великобританией совместных флотилий

Украинская и британская стороны создадут совместные флотилии, которые будут действовать в том числе и в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова привел ТАСС.

Зеленский выступил на пресс-конференции, которая состоялась после его встречи с британским премьером Стармером. Оба политика анонсировали подписание столетнего партнерства между странами.

«Cоглашением предусмотрено создание специальных совместных флотилий. Мы расширяем наши тренировочные миссии, мы увеличиваем их количество», — указал украинский лидер.

По замыслу, флотилиям предстоит действовать в тех регионах, которые имеют стратегическое значение для Украины и Великобритании, в том числе и в акватории Черного моря. При этом британцы берут на себя обязательство поддерживать критически важную украинскую морскую инфраструктуру, и как можно более усиливать ее защиту.

Ранее Зеленский заявил, что британцы обязались выплачивать Украине в качестве военной помощи как минимум по 3,6 млрд долларов в год. Такие выплаты будут производиться на протяжении того времени, сколько потребуется Киеву для обеспечения безопасности.