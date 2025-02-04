В результате кадровых перестановок в руководстве ключевых финансовых учреждений Украины были обнаружены скрытые механизмы, которые применяли государственные служащие и предприниматели, сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

К такому заключению он пришел после того, как на заседании Совета национальной безопасности и обороны заслушал доклады о финансовой ситуации в стране.

«Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима добавил, что все необходимые материалы уже переданы в распоряжение правоохранительных органов.

Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен призвала к ответу правительство Германии из-за поддержки Украины. Ее ужаснуло заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись выделенные США $100 млрд.