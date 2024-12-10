Зеленский настоял на оружии от Соединенных Штатов вместо мобилизации 18-летних

Украинские власти делают своим приоритетом ракетные удары по России вместо увеличения своей армии. По этой причине Киев настаивает на передаче ему США как можно большего количества вооружений вместо снижения нижнего возрастного порога для мобилизации. Об этом в социальной сети Х заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его утверждению, у украинских властей должно стать приоритетом не снижение призывного возраста до 18 лет, а использование новейших вооружений. Западу стоит отправлять ВСУ как можно больше ракет, тем самым снижая потенциал России.

«Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах», — указал он в микроблоге.

Зеленский добавил, что, помимо ракет, Киеву надо как можно больше техники, чтобы насытить ею бригады ВСУ. Параллельно этому надо обучать военнослужащих, чтобы подготовить их к использованию этой техники. По его мнению, не стоит заменять нехватку вооружений молодыми бойцами.

Ранее в США пообещали вооружить и подготовить к боевым действиям 18-летних украинцев. Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Миллер заявил, что в Америке готовы отреагировать на снижение возраста мобилизации на Украине.