Зеленский объявил об изменениях в зоне спецоперации

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал появление французских истребителей в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеграм-канал политика.

Зеленский уточнил, что в небе «ожидаются и французские истребители», которыми будут управлять украинские пилоты и, как ожидается, тем самым усилят обороны Украины. При этом, президент Украины отмечает, что военные ВСУ уже перешли на истребители F-16.

Напомним, что о выделении истребителей Mirage 2000 объявлял ранее французский президент Эммануэль Макрон, но утверждал, что эти вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных российских жителей.

Ранее украинский президент также заявлял и о том, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной.