Зеленский назвал мобилизацию украинцев старше 25 лет недостаточной

Владимир Зеленский прокомментировал в интервью изданию Il Foglio проходящую на Украине мобилизацию и отметил, что она недостаточна.

По словам президента Украины, сейчас мобилизация идет в соответствии с законодательством – мобилизуются граждане старше 25 лет для обеспечения потребностей фронта. Но, уверен Зеленский, несмотря на тот факт, что на фронт призывается большое число людей этого возраста, у них у всех есть отпуска и ротации.

Соответственно, резюмировал украинский лидер, этого недостаточно. Ведь при ситуации, если половина армии резко пойдет домой, то придется «сдаваться в первый день».

Ранее Зеленский резко высказался о русских, сообщив, что презирает их. На это отреагировали в Госдуме РФ.