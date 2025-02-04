Зеленский потребовал от Запада поставить ядерное оружие

Владимир Зеленский заявил, что раз Украину не хотят принимать в НАТО, то тогда Запад должен поставить Киеву ядерное оружие. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский в своем заявлении британскому тележурналисту Пирсу Моргану отметил, что из-за партнеров украинский путь в НАТО может занять несколько десятков лет, и предложил отдать ядерное оружие и ракетные системы, а также направить в страну свой контингент. Еще президент Украины попросил помочь в финансировании армии в миллион военных.

Это прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала Зеленского маньяком, рассматривающим планету лишь как объект больных фантазий в связи последних заявлений.

В Киеве неоднократно просили принять страну в альянс, и соответствующая заявка была подана в сентябре 2022 года. Ранее Зеленский анонсировал создание совместных с Британией флотилий.