Украинский президент Владимир Зеленский обвинил западные СМИ в том, что они раскрыли конфиденциальную информацию, когда писали о запросе Киева на поставку ему ракет Tomahawk. Он заявил об этом в своем телеграм-канале.

Зеленский пожаловался на то, что при требовании его правительства у западных партнеров поставить на Украину ракеты Tomahawk, радиус которых составляет порядка 2,4 тыс. км, его обвинили в попытке эскалации военного конфликта. И все статьи, которые вышли в средствах массовой информации, являются раскрытием той информации, которая должна была быть тайной.

«Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», - указал он.

Зеленский добавил, что он не понимает, как такое может быть возможным.

Требование о поставке данных ракет было включено в секретную часть так называемого «плана победы» Зеленского. Данная мера была включена в пакет «неядерного сдерживания» России.