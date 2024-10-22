Зеленский подписал указ о ликвидации всех медкомиссий на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому проведут ликвидацию центров медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Положения указа приведут в действие 31 декабря 2024 года. Помимо ликвидации МСЭК, согласно указу, проведут создание рабочих групп по проверке соответствующих решений центров. ТАСС уточняет, что речь про массовые проверки случаев освобождения должностных лиц от мобилизации по таким причинам как инвалидность.

Ответственность за создание рабочих групп Зеленский возложил на СБУ, Минздрав, Госбюро расследований, военные администрации столицы и области.

Напомним, что на Украине 64 чиновника получили обвинения после проверки МСЭК. Ее провели на фоне ужесточения мобилизации. Оказалось, что должностные лица уклонялись от службы в ВСУ с помощью фиктивных заключений об инвалидности. Сейчас проверки продолжаются и охватывают 2,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Костин уволился из-за скандала о предоставлении инвалидности работникам госструктур.