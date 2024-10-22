Генпрокурор Украины подал в отставку

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку в связи с фальшивыми решениями о предоставлении инвалидности работникам государственных структур, включая прокуратуру. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание Совета национальной безопасности и обороны, где потребовал от правоохранительных органов ответных действий по поводу ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и процессом оформления фальшивых инвалидностей, в частности, сотрудниками прокуратуры.

Костин подчеркнул, что поддерживает позицию Зеленского о необходимости аннулирования всех незаконных решений, касающихся инвалидностей и связанных с ними пенсионных и иных выплат.

Он также отметил, что для изменения ситуации необходимы не только четкие законодательные и организационные реформы, но и привлечение к ответственности конкретных лиц.

Ранее на Украине уволили заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого на фоне коррупционного скандала.