Зеленский похвастался своей армией после провальной атаки ВСУ на Курскую область

При этом российская армия успешно уничтожает прорвавшихся на территорию РФ боевиков. По данным Минобороны, за первые два дня вторжения ВСУ потеряли порядка 660 человек и более 80 единиц различной бронетехники.

Атака ВСУ на Курскую область вызвала недоумение и у многих западных комментаторов. Эксперт издания Forbes назвал ее безумием. По мнению большинства аналитиков, ВСУ лишь понапрасну потеряют живую силу и технику, которые остро необходимы, в частности, на восточном направлении, где украинская армия находится в катастрофическом состоянии.