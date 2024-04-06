Зеленский признался в неспособности ВСУ провести контрнаступление

Владимир Зеленский пытается получать как можно больше поддержки от Запада, но больше не может скрывать очевидных проблем в рядах армии. Большие трудности ВСУ испытывают из-за нехватки боеприпасов, которые пока есть только для обороны. Для совершения наступлений, тем более масштабных, вооружения нет.

При этом Зеленский также подчеркнул, что хотел бы присутствия западных войск на территории Украины.

«Для нас это рискованно, потому что, если я выступлю с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих стран, и они будут тормозить нам поставки — те или иные», — заявил Зеленский.

Пока Украине только остается надеяться на помощь и инициативу от западных партнеров.

Недавно Запад признал, что Украина мешает наращивать военную мощь в ряде стран. Некоторые уверены, что если не прекратить помощь Киеву, то оборона ЕС просядет, в то время, когда Россия увеличивает свой военный потенциал.