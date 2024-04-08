Зеленский призвал Запад защитить Харьков
Фото: [t.me/V_Zelenskiy_official]
Владимир Зеленский признал, что ПВО Украины не справляется с российскими атаками на Харьков.
В своем вечернем обращении президент Украины в очередной раз попросил Запад поставить средства ПВО.
«Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба», — сказал Зеленский.
Российские войска наносят удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, а также по оборонным предприятиям. Мэр Харькова Игорь Терехов признавал, что город фактически обесточен.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что «испортит вечеринку» по случаю 75-летия НАТО своими просьбами о зенитных комплексах Patriot.