Те водители, которые сидели за рулем фургонов, откуда стартовали беспилотники для ударов по объектам в РФ, ничего не знали об украинской секретной операции. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова привела ABC News.

Журналисты уточнили, что дроны были загружены в мобильные дома, у которых имелись раздвижные крыши. Вслед за этим все ставилось в фургон, который и передвигался по российской территории. Все приводилось в действие и открывалось дистанционно, ролью водителей было только двигаться по маршруту. Зеленский сообщил, что сидевших за рулем не информировали о том, что Служба безопасности Украины проводит свою тайную операцию.

«Просто делали свою работу», — так отозвался Зеленский о водителях.

Он добавил, что во время операции «Паутина» украинские спецслужбы использовали только оружие собственного производства.

Ранее сообщалось, что в США призвали избавиться от Зеленского. Такое заявление сделал полковник в отставке Дэвис. Он отметил, что президент Украины потерял связь с реальностью, и теперь представляет угрозу для Запада. Он также заявил, что глава киевского режима недоговороспособен и не способен принимают разумные решения.