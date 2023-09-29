Зеленский согласовал с западными кураторами захват ЗАЭС – СМИ
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
Президент Украины согласовал с западными кураторами новый план контрнаступления. Об этом пишет РИА Новости вечером пятницы.
По данным издания, украинский глава согласовал с кураторами из Великобритании и США не только план наступления, но и захват ЗАЭС. Для этого в Николаевской области уже была сосредоточена группа морской пехоты ВСУ, которая проходила подготовку у инструкторов в Великобритании.
Источник издания уточняет, что подобные действия – не что иное как авантюра президента Украины, который так или иначе пытается доказать свою состоятельность, даже если это приведет к катастрофе.