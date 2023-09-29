По данным издания, украинский глава согласовал с кураторами из Великобритании и США не только план наступления, но и захват ЗАЭС. Для этого в Николаевской области уже была сосредоточена группа морской пехоты ВСУ, которая проходила подготовку у инструкторов в Великобритании.

Источник издания уточняет, что подобные действия – не что иное как авантюра президента Украины, который так или иначе пытается доказать свою состоятельность, даже если это приведет к катастрофе.