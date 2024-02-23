Зеленский: Украина готовит новое контрнаступление и «сюрпризы» для России

Украинский глава Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News объявил, что Киев собирается организовать контрнаступление в зоне СВО и на Черном море.

Зеленский в интервью иностранному каналу заявил, что в 2024 году постарается удивить Россию некими «сюрпризами Киева». Вдаваться в подробности украинский глава не стал, но намекнул, что это связно с обстановкой на линиях соприкосновения.

«Чтобы продолжить нашу историю в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен; защитить восток. И, конечно, мы готовим новое контрнаступление, новую операцию», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ВСУ уже пытались провести контрнаступление. Зеленский обещал Западу провернуть его в июне 2023 года. Вот только ничего из этой идеи не вышло, так как украинским бойцам не удалось прорвать оборону армии РФ. Напротив, ВСУ терпят поражения за поражением, теряя живую силу и главные стратегические пункты. По официальным заявлениям МО РФ, Украина потеряла не менее 166 тысяч военных и сотни единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в ВСУ начали обсуждать сдачу ряда территорий России после потери Авдеевки.